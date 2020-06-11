США окажут Украине военную помощь на 250 млн долларов

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере 250 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Министерства обороны США.

При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Как уточняет Пентагон, предоставление 125 млн долларов США из означенной суммы зависело от "прогресса Украины в сфере военных реформ".

Кроме того, помощь будет направлена на укрепление военно-медицинской службы Украины, "киберзащиты и стратегической связи" республики "в целях противодействия российским наступательным операциям в киберпространстве и дезинформации", утверждает Минобороны США.