Наверх

США окажут Украине военную помощь на 250 млн долларов

США окажут Украине военную помощь на 250 млн долларов

Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере 250 млн долларов США. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Министерства обороны США.

При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Как уточняет Пентагон, предоставление 125 млн долларов США из означенной суммы зависело от "прогресса Украины в сфере военных реформ". 

Кроме того, помощь будет направлена на укрепление военно-медицинской службы Украины, "киберзащиты и стратегической связи" республики "в целях противодействия российским наступательным операциям в киберпространстве и дезинформации", утверждает Минобороны США. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!