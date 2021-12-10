О нас
Report Georgia
Аудио новости

США окажут помощь на $20 млн для усиления границ Украины

США окажут помощь на $20 млн для усиления границ Украины Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму 20 млн долларов США.
Другие страны
10 декабря 2021 г. 22:11
США окажут помощь на $20 млн для усиления границ Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму 20 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила ГПСУ.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США", - цитирует ГПСУ представителя посольства США на Украине Сару Лангенкамп.

Она отметила, что проект предусматривает оказание технической помощи пограничникам для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины, в том числе возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Халаф Халафов: Консультации в формате 3+3 будут проводиться не реже двух раз в год
Халаф Халафов: Консультации в формате "3+3" будут проводиться не реже двух раз в год
10 декабря 2021 г. 20:51
Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий
Президент распорядился ускорить экономическое развитие освобожденных территорий
10 декабря 2021 г. 16:45
SOCAR увечил долю в Шахдениз до 14,5%
SOCAR увечил долю в "Шахдениз" до 14,5%
10 декабря 2021 г. 14:32
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
В Азербайджане госструктуры не смогут учреждать печатные СМИ
10 декабря 2021 г. 11:24
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект О медиа
В Милли Меджлисе обсуждают новый законопроект "О медиа"
10 декабря 2021 г. 11:11
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
Более 14 тыс. человек направлены в частные клиники по ОМС
10 декабря 2021 г. 10:39
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджарском районе
9 декабря 2021 г. 18:16
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
Генпрокуратура: На освобожденных территориях в результате подрыва на минах погибли 36 человек
9 декабря 2021 г. 14:19
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
Погиб военнослужащий азербайджанской армии
9 декабря 2021 г. 09:35
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
Спецпредставитель президента: Агдам станет 4-м по численности населения городом
9 декабря 2021 г. 03:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi