США окажут помощь на $20 млн для усиления границ Украины

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму 20 млн долларов США.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) и посольство США подписали совместный план по усилению безопасности северного и восточного участков украинской границы, на реализацию которого будет предоставлена помощь на сумму 20 млн долларов США.

Как передает Report, об этом сообщила ГПСУ.

"Начало реализации проекта стартует с января 2022 года, а общая сумма помощи рассматривается в размере 20 млн долларов США", - цитирует ГПСУ представителя посольства США на Украине Сару Лангенкамп.

Она отметила, что проект предусматривает оказание технической помощи пограничникам для эффективного противодействия возникающим угрозам национальной безопасности Украины, в том числе возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки и т.д.