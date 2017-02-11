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    США окажут гуманитарную помощь Северной Корее

    Все двусторонние вопросы решаются через представительство Швеции в КНДР

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Правительство США решило оказать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с сентябрьским наводнением 2016 года, жертвами которого стали более 130 человек. Как передает Report, об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на информационное агентство ЦТАК.

    В данный момент между США и Северной Кореей дипломатических отношений нет, все двусторонние вопросы решаются через представительство Швеции в КНДР.

    10 февраля президент США Дональд Трамп назвал нейтрализацию ядерной и ракетной угроз со стороны КНДР приоритетной задачей. Он призвал власти Северной Кореи свернуть атомную и ракетную программы и не предпринимать провокационные действия.

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