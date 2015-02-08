США окажут дополнительную помощь Украине, заявил Джон Керри

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Джон Керри заявил, что США окажут дополнительную помощь Украине.

"Я не сомневаюсь в том, что Украина получит дополнительную помощь экономического и другого характера. Мы идем на этот шаг, осознавая, что военного решения конфликта не существует. Есть только политическое, дипломатическое решение", - сказал Керри в интервью американской телекомпании NBC.

При этом глава госдепа уклонился от ответа на вопрос о том, собираются ли США поставлять на Украину оружие.

Керри также отметил, что, по мнению Вашингтона, Москва должна изменить свою политику в отношении Киева. "А мы должны ясно дать понять, что полностью привержены принципам суверенитета и территориальной целостности Украины", - указал глава американского внешнеполитического ведомства.

В субботу, выступая на Мюнхенской конференцию по безопасности, вице-президент США Джозеф Байден также заявил, что военного решения конфликта на Украине не существует, информирует Report со ссылкой на РИА Новости.