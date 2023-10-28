США окажет Мексике помощь в ликвидации последствий урагана "Отис"

Администрация Соединенных Штатов окажет Мексике всю необходимую помощь в связи с ураганом "Отис", в результате которого в стране погибли по меньшей мере 27 человек.

Администрация Соединенных Штатов окажет Мексике всю необходимую помощь в связи с ураганом "Отис", в результате которого в стране погибли по меньшей мере 27 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Я поручил своей администрации тесно сотрудничать с нашими партнерами в правительстве Мексики, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Мы также работаем над обеспечением безопасности американских граждан в Акапулько и его окрестностях. Соединенные Штаты поддерживают Мексику - нашего соседа и друга - в это тяжелое время", - отметил глава государства.