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США окажет Мексике помощь в ликвидации последствий урагана "Отис"

США окажет Мексике помощь в ликвидации последствий урагана "Отис" Администрация Соединенных Штатов окажет Мексике всю необходимую помощь в связи с ураганом "Отис", в результате которого в стране погибли по меньшей мере 27 человек.
Другие страны
28 октября 2023 г. 07:33
США окажет Мексике помощь в ликвидации последствий урагана Отис

Администрация Соединенных Штатов окажет Мексике всю необходимую помощь в связи с ураганом "Отис", в результате которого в стране погибли по меньшей мере 27 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном письменном заявлении президента США Джо Байдена.

"Я поручил своей администрации тесно сотрудничать с нашими партнерами в правительстве Мексики, чтобы оказать им всестороннюю помощь. Мы также работаем над обеспечением безопасности американских граждан в Акапулько и его окрестностях. Соединенные Штаты поддерживают Мексику - нашего соседа и друга - в это тяжелое время", - отметил глава государства.

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