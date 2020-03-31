США оказали помощь Италии, а Россия и Китай - США

Соединенные Штаты передадут Италии для оказания ей помощи в борьбе с распространением нового коронавируса медицинские принадлежности примерно на 100 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом 30 марта заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами.

"Я только что разговаривал с премьер-министром Италии (Джузеппе Конте). У нас есть дополнительные ресурсы, дополнительная продукция (медицинского назначения для борьбы с коронавирусом), в которой мы не нуждаемся. Мы отправим им в Италию медицинские принадлежности примерно на 100 млн долларов США", - отметил президент.

Между тем помощь самим США в борьбе с коронавирусом пришла из России. 30 марта Дональд Трамп заявил, что Россия в связи с пандемией COVID-19 направила США самолет с медицинским оборудованием.

"У нас отличные отношения со многими странами. Китай прислал нам некоторые вещи. Россия прислала нам очень и очень большой самолет медицинского оборудования. Это очень мило", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

"Другие страны прислали нам что-то. Я был очень удивлен, приятно удивлен", - добавил глава Белого дома.