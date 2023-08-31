США ограничили поставки чипов на Ближний Восток

США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

США ограничили экспорт продвинутых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в ряд стран Ближнего Востока, сообщает Report со ссылкой на "Прайм".

США расширили ограничения экспорта продвинутых чипов Nvidia и AMD для искусственного интеллекта, распространив их, помимо Китая, на другие регионы, включая некоторые страны Ближнего Востока.

Как отмечает Reuters, власти США хотят ограничить риски того, что эта продукция может быть использована в КНР в военных целях.

Это решение, по мнению компаний, в ближайшее время существенным образом не повлияет на их выручку. Точный список стран, на которые распространятся ограничения, неизвестен.