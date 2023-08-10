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США ограничили инвестиции в технологическую отрасль КНР

США ограничили инвестиции в технологическую отрасль КНР Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку в стране полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.
Другие страны
10 августа 2023 г. 01:26
США ограничили инвестиции в технологическую отрасль КНР

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ, предусматривающий ограничения американских инвестиций в технологическую отрасль Китая, включая разработку в стране полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минфина США.

Американский лидер полагает, что "вызывающие обеспокоенность страны" развивают технологии, которые "играют ключевую роль с точки зрения разведывательной деятельности, слежки или применения средств в киберпространстве".

"Быстрая разработка этими странами полупроводников и микроэлектроники, квантовых информационных технологий и потенциала искусственного интеллекта значительно повышает их возможности осуществлять действия, которые угрожают национальной безопасности США", - отмечается в документе. В заявлении уточняется, что США в настоящее время относят к таким странам Китай.

Представитель администрации США уточнил на спецбрифинге, что указ Байдена "предоставляет полномочия министру финансов регулировать определенные инвестиции в структуры в КНР, участвующие в деятельности, связанной с национальной безопасностью, в трех секторах: полупроводники, микроэлектроника, квантовые информационные технологии и некоторые системы искусственного интеллекта". Власти США предписывают бизнесу сообщать о таких капиталовложениях, некоторые из них будут запрещены.

Сотрудник администрации заверил, что подписание указа является "шагом в сфере национальной безопасности, а не экономики". Он утверждал, что Вашингтон "проводит политику снижения рисков со стороны КНР" и не настроен на "разделение экономик" США и Китая.

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