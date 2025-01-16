США ограничили доступ к своим технологиям для китайского ИИ-стартапа Zhipu

Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения.

Власти США внесли ведущий китайский ИИ-стартап Zhipu и ряд аффилированных с ним структур в список компаний, представляющих угрозу национальной безопасности и подпадающих под торговые ограничения.

Как передает Report, об этоим пишет Financial Times.

Издание отмечает, что ограничения предполагают фактический запрет на покупку большинства американских технологий.

По мнению Вашингтона, Zhipu способствует развитию военного потенциала Китая через интеграцию исследований в сфере ИИ. Стартап заявил, что категорически не согласен с решением американских властей.

Zhipu разрабатывает большие языковые модели, аналогичные используемым в чат-боте ChatGPT американской OpenAI.