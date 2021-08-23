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США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула

США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула, с понедельника будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, граждан стран НАТО.
Другие страны
23 августа 2021 г. 14:54
США ограничили допуск людей в аэропорт Кабула

Вашингтон меняет политику допуска в аэропорт Кабула, с сегодняшнего дня будут пропускать только граждан США, держателей грин-карт, граждан стран НАТО.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал CNN.

По данным источника CNN, заявителей по программе специальных иммиграционных виз (SIV), которая является возможностью для афганцев, работавших на правительственные силы и агентства США, покинуть страну, не пустят в аэропорт.

Отмечается, что талибы теперь помогают отсеивать кандидатов, стремящихся попасть в аэропорт, путем проверки их документов. Граждане США или стран НАТО смогут привести с собой только ближайших родственников, таких как супруги и дети.

Однако, по данным источника, даже с новыми ограничениями тысячи афганцев, в основном мужчины призывного возраста "без документов", остаются на территории аэропорта. Они прибыли на второй день в промежуток, когда пропускали всех. Источник добавил, что нет "никаких планов по выдворению людей из аэропорта".

Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, заявил телеканалу, что в аэропорту были случаи, когда целые семьи были разделены и отправлены в разные страны.

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Версия на английском языке US restricts people’s access to Kabul airport

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