США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об это говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении [представителей] китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР", - говорится в заявлении.