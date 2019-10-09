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США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

США ограничат въезд в страну представителям властей Китая

Власти США вводят визовые ограничения в отношении представителей китайских властей, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об это говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я объявляю о визовых ограничениях в отношении [представителей] китайского правительства и Коммунистической партии Китая, которые, как предполагается, несут ответственность или причастны к задержаниям и злоупотреблениям в отношении уйгуров, казахов и других представителей мусульманского меньшинства в СУАР", - говорится в заявлении.

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