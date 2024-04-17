О нас

США ограничат передвижение главы МИД Ирана во время визита в Нью-Йорк

США ограничат передвижение главы МИД Ирана во время визита в Нью-Йорк Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на период его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.
Другие страны
17 апреля 2024 г. 00:20
США ограничат передвижение главы МИД Ирана во время визита в Нью-Йорк

Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на период его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, передвижение иранской делегации и самого министра будет ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.

Кроме того, иранской делегации будет обеспечен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту, отмечает CNN.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Flydubai отменила все рейсы из Дубая
Flydubai отменила все рейсы из Дубая
16 апреля 2024 г. 23:57
США расследуют преступления ХАМАС против американских граждан
США расследуют преступления ХАМАС против американских граждан
16 апреля 2024 г. 23:15
Белый дом заявил, что Байден не хочет войны с Ираном
Белый дом заявил, что Байден не хочет войны с Ираном
16 апреля 2024 г. 22:09
В ЮАР пять человек погибли из-за ливней
В ЮАР пять человек погибли из-за ливней
16 апреля 2024 г. 21:56
Генсек ООН призвал Тегеран к деэскалации
ФотоГенсек ООН призвал Тегеран к деэскалации
16 апреля 2024 г. 21:40
В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы
В ОАЭ из-за ливней перекрыли дороги и отменили авиарейсы
16 апреля 2024 г. 20:32
Вблизи острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Вблизи острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
16 апреля 2024 г. 20:23
В Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств
В Казахстане из-за паводков ввели режим жесткой экономии государственных средств
16 апреля 2024 г. 20:20
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
Аргентина закупила у Дании 24 истребителя F-16
16 апреля 2024 г. 19:40
Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них
Мусульманам Казахстана запретили использовать кредитные карты и кешбэк с них
16 апреля 2024 г. 19:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi