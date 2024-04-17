США ограничат передвижение главы МИД Ирана во время визита в Нью-Йорк

Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на период его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

Соединенные Штаты введут дополнительные ограничения на передвижение министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахияна на период его визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях по линии ООН.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их сведениям, передвижение иранской делегации и самого министра будет ограничено несколькими кварталами вокруг штаб-квартиры ООН, здания иранской миссии при всемирной организации и резиденции постоянного представителя Ирана при ООН.

Кроме того, иранской делегации будет обеспечен доступ к нескольким кварталам в районе Лонг-Айленд-Сити и возможность проезда в международный аэропорт имени Джона Кеннеди по определенному маршруту, отмечает CNN.