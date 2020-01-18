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США ограничат иностранным военным доступ к оружию

США ограничат иностранным военным доступ к оружию
​Пентагон вводит новые ограничения на доступ к оружию для иностранных военных на американских базах

Пентагон вводит новые ограничения на доступ к оружию для иностранных военных на американских базах.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом сообщил представитель оборонного ведомства США Гарри Рида.

Кроме того, минобороны США намерено разработать несколько новых процедур безопасности после стрельбы на базе Военно-морских сил (ВМС) во Флориде.

Напомним, что в начале декабря прошлого года на территории авиабазы ВМС США Пенсакола во Флориде саудовский военнослужащий Мухаммед аш-Шамрани открыл огонь, убив трех человек и ранив восьмерых. Он был застрелен прибывшим на место происшествия полицейскими.

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