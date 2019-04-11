США огласят план палестино-израильского урегулирования до конца апреля

Администрация США готовится обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта до конца текущего месяца.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду телекомпания ABC.

По их данным, содержание плана, который прорабатывался старшим советником президента США Джаредом Кушнером и его командой, помимо них известно полностью только четырем должностным лицам администрации. Для главы Белого дома Дональда Трампа был проведен специальный брифинг на этот счет. США скрывают содержание документа от своих союзников, включая Израиль, уточнили источники телекомпании.

В конце сентября 2018 года президент США на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке сообщил, что администрация США планирует обнародовать собственный всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта в течение двух-четырех месяцев. Позднее Вашингтон объявил, что документ будет предан огласке после парламентских выборов в Израиле 9 апреля.

Как утверждает ряд арабских СМИ, "сделка века", как ее называют палестинцы, включает создание Государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. При этом большинство еврейских поселений в этом регионе, которые занимают около 10% территории Западного берега, должны быть сохранены. Кроме того, США намерены считать Западный Иерусалим столицей еврейского государства, а столицей палестинского - лишь отдельные части Восточного Иерусалима. По убеждению Вашингтона, центральная часть Иерусалима, Старый город, в котором находится и одна из главных святынь ислама - мечеть Аль-Акса, - должна считаться частью Израиля, но находиться под совместным управлением израильтян, палестинцев, Иордании и некоторых других государств.