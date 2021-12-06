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США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине Представители властей США не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае.
Другие страны
6 декабря 2021 г. 22:50
США официально объявили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине

Представители властей США не будут присутствовать на зимней Олимпиаде в Китае.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила на брифинге в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Учитывая проводимый КНР геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека, администрация Байдена не будет отправлять дипломатическую или официальную делегацию на зимнюю пекинскую Олимпиаду и Паралимпиаду 2022 года", - сказала представитель Белого дома.

Она подчеркнула, что дипломатический бойкот не коснется участия американских спортсменов в Олимпиаде. "Спортсмены команды США имеют нашу полную поддержку, на сто процентов мы будем поддерживать их из дома, но мы не будем вносить свой вклад в фанфары вокруг предстоящих Игр", — сказала Псаки.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmi olaraq Pekin Olimpiadasını diplomatik boykot elan edib

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