США официально ввели пошлины на импорт металлов

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ США ввели в пятницу импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности.

Из списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенной Белым домом документации.

Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. "Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (08:01 по бакинскому времени) пятницы 23 марта 2018 года", - сказано в заявлении.

Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза.