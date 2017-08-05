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    США официально предупредили ООН о выходе из Парижского соглашения

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.Как ...

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ США официально уведомили ООН о намерении выйти из Парижского соглашения, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Как напоминает в своем сообщении Госдеп США со ссылкой на президента Дональда Трампа, Вашингтон открыт для обсуждения возможности снова войти в соглашение, если для американской стороны будут созданы "благоприятные условия".

    "Соединенные Штаты поддерживают сбалансированный подход к климатической политике, который снижает выбросы в атмосферу, а также способствует экономическому росту и обеспечению энергетической безопасности. Мы будем продолжать сокращать выбросы парниковых газов за счет инноваций и технологических достижений", - говорится в отчете госдепартамента.

    Там также указано, что США продолжат работать с другими странами по экологическому направлению.

    Вопрос о редактировании соглашения США планируют поднять во время 23-ю конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

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