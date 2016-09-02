США одобрят продажу в Катар и Кувейт истребителей на 7 млрд. долларов

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Белый дом в ближайшее время одобрит продажу в Катар и Кувейт партии истребителей на сумму в 7 млрд. долларов. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что США откладывали исполнение контракта на поставку истребителей F-15 и F/A-18 производства компании Boeing Кувейту и Катару. По данным СМИ, задержка может быть связана с американо-израильскими отношениями: Вашингтон долгое время поддерживал военное преимущество Израиля в регионе и избегал продавать истребители другим региональным партнерам.

"Это неизбежно. Мы ожидаем, что положительное решение будет принято на следующей неделе", - заявил агентству источник в министерстве обороны Катара.

По данным агентства, речь идет о 36 истребителях F-15 стоимостью 4 млрд. долларов, которые предназначаются для Катара. Военные Кувейта ожидают поставки 28 самолетов F/A- 18E/F Super Hornets на 3 млрд. долларов.