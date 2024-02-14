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США одобрили самое большое за 30 лет число соглашений о поставках оружия Тайваню

США одобрили самое большое за 30 лет число соглашений о поставках оружия Тайваню Соединенные Штаты одобрили в последние месяцы самое значительное за последние 30 лет количество соглашений о поставках оружия и военной техники Тайваню.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 20:59
США одобрили самое большое за 30 лет число соглашений о поставках оружия Тайваню

Соединенные Штаты одобрили в последние месяцы самое значительное за последние 30 лет количество соглашений о поставках оружия и военной техники Тайваню.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Мы работаем в тесном взаимодействии с Тайванем, чтобы укрепить его потенциал самообороны, реализуя новые полномочия по оказанию военной помощи и одобрив самое большое за отдельно взятый год число соглашений о поставках оружия Тайваню на протяжении 30 лет, чтобы поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе", - говорится в тексте вступительного слова Дженкинс, подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

В свою очередь председатель комитета Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) признал на слушаниях, что уже оплаченные Тайванем партии американских вооружений нередко передаются Вашингтоном с опозданием. "С 2019 года я одобрил 19 сделок на общую сумму $22 млрд для Тайваня", - сказал законодатель. По словам Маккола, в апреле 2023 года в ходе визита в Тайбэй представители тайваньской администрации задали ему вопрос, где оружие, за которое продавцу уже переведены деньги. "Хорошего ответа у меня не нашлось", - отметил конгрессмен.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня. По оценке МИД КНР, общая сумма американских военных поставок острову за несколько лет превысила $70 млрд.

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