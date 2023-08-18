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США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании

США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании.
Другие страны
18 августа 2023 г. 23:57
США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

"По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах", - говорится в сообщении.

Чиновник сказал, что США могут подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос от Дании в связи с их усилиями по созданию программ обучения украинских пилотов и технического обслуживания.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ ukraynalı pilotların “F-16”da təlim keçməsi üçün proqramı təsdiqləyib

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