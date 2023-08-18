США одобрили программу обучения украинских пилотов на F-16 в Дании

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании.

Соединенные Штаты Америки одобрили программу обучения украинских пилотов на самолетах F-16, которое будет проходить в Дании.

Об этом передает Report со ссылкой на CNN.

"По словам представителя администрации президента Джо Байдена, США одобрили передачу Украине учебных материалов по F-16, поскольку должна начаться программа обучения украинских пилотов на американских самолетах", - говорится в сообщении.

Чиновник сказал, что США могут подтвердить, что министерство недавно одобрило запрос от Дании в связи с их усилиями по созданию программ обучения украинских пилотов и технического обслуживания.