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США одобрили продажу Японии ракет класса "воздух-воздух"

США одобрили продажу Японии ракет класса "воздух-воздух" Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии ракет класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов.
Другие страны
26 июля 2022 г. 06:59
США одобрили продажу Японии ракет класса воздух-воздух

Государственный департамент США одобрил возможную продажу Японии ракет класса "воздух-воздух" на сумму около 293 миллиона долларов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил Пентагон.

Речь идет о ракетах средней дальности AIM-120C-7/8. "Госдепартамент принял решение одобрить возможную поставку правительству Японии ракет средней дальности AIM-120C-7/8 класса "воздух-воздух", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Токио будет поставлено оборудование для ракет. Общая сумма контракта составит 293 миллиона долларов.

В военном ведомстве добавили, что документация о возможной сделке передана в Конгресс США. Проект осуществляется по запросу японской стороны, которая заявила о желании приобрести 150 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-7/C-8 класса "воздух-воздух" и три секции для наведения AIM-120 AMRAAM.

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