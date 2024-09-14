США одобрили продажу Румынии истребителей F-35

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.

Государственный департамент США в пятницу одобрил продажу Румынии истребителей пятого поколения F-35 и оборудования к ним на сумму 7,2 миллиарда долларов, заявили в Пентагоне.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Румынии самолетов F-35 и сопутствующего оборудования на сумму 7,2 миллиарда долларов", - указано в сообщении.

Отмечается, что правительство Румынии намерено приобрести 32 истребителя F-35A Lightning II и 33 двигателя к ним, включая один запасной.