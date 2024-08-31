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США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS

США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов.
Другие страны
31 августа 2024 г. 02:01
США одобрили продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS

Государственный департамент США одобрил продажу Хорватии восьми систем РЗСО HIMARS, ракет и дополнительного оборудования за 390 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Пентагона.

"Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу правительству Хорватии высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и соответствующего оборудования и услуг на 390 миллионов долларов", - говорится в распространённом заявлении.

Сделка включает в себя восемь систем РЗСО HIMARS, 24 ракеты GMLRS, транспортные средства, пусковое и сопутствующее оборудование, а также техническую и логистическую поддержку.

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