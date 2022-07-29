США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и боеприпасов

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования.
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Германия, согласно этим данным, запросила покупку 35 самолетов F-35, а также 37 двигателей к ним. В запросе также значатся комплектующие к истребителям и программное обеспечение,
Сделка, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, это "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".
В соответствии с национальным законодательством США разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация должна официально уведомить Конгресс о принятом решении. После этого у законодательной ветви власти США будет 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.