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США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и боеприпасов

США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и боеприпасов Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования.
Другие страны
29 июля 2022 г. 02:41
США одобрили продажу Германии истребителей F-35 и боеприпасов

Госдепартамент США принял решение одобрить возможную продажу правительству Германии истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным договорам. Общая сумма этих контрактов составит $8,4 млрд.

Германия, согласно этим данным, запросила покупку 35 самолетов F-35, а также 37 двигателей к ним. В запросе также значатся комплектующие к истребителям и программное обеспечение,

Сделка, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности союзника по НАТО, который является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе". С точки зрения Вашингтона, это "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент. После того как оно было получено, американская администрация должна официально уведомить Конгресс о принятом решении. После этого у законодательной ветви власти США будет 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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