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США одобрили поставку Греции истребителей F-35

США одобрили поставку Греции истребителей F-35 США приняли решение одобрить поставку истребителей пятого поколения F-35 в Грецию.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 23:26
США одобрили поставку Греции истребителей F-35

США приняли решение одобрить поставку истребителей пятого поколения F-35 в Грецию.

Как передает Report, об этом сообщило министерство национальной обороны республики.

"Компетентные органы США прислали сегодня, 10 апреля 2024 года, в главное управление оборонных вооружений и инвестиций министерства национальной обороны официальное письмо с предложением и согласии на поставки истребителей F-35 Греции", - говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал Skai, теперь в течение 60 дней пройдут переговоры о достижении соглашения по 20 истребителям F-35, которые купит Греция. В целом министерство национальной обороны республики рассчитывает приобрести 40 таких самолетов, поставки которых, как ожидается, начнутся с 2028 года.

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