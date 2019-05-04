США одобрили поставки Бахрейну и ОАЭ комплексов Patriot на суммы $2,4 млрд и $2,7 млрд

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Американская администрация приняла решение продать Бахрейну и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) зенитные ракетные системы Patriot и вооружения к ним на сумму в $2,478 млрд и $2,728 млрд соответственно.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency), которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Разрешение получено на продажу Бахрейну 36 зенитных управляемых ракет Patriot MIM-104E и 60 ракет PAC-3, а также сопутствующего оборудования. Кроме того, отмечается в документе, островное государство может купить различные вооружения на сумму $750 млн для своих истребителей F-16. ОАЭ разрешено приобрести 452 противоракеты типа MSE (Missile Segment Enhancement).

С точки зрения американского военного ведомства, выполнение контрактов отвечает интересам "внешней политики и национальной безопасности США".

Разрешение на выполнение нынешних договоренностей, которые в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент, получено. Американская администрация официально уведомила Конгресс о принятом ею решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.