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США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии

США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии Администрация США одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 20:18
США одобрили планы по нанесению ударов по иранским объектам в Ираке и Сирии

Администрация США одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердили американские должностные лица телеканалу CBS News.

Как отмечается, удары будут нанесены в ответ на атаки на базы США в регионе.

Чиновники добавили, что прежде всего при выборе времени для ударов будут учитываться погодные условия. Отмечается, что США могут совершить атаки в плохую погоду, но во избежание жертв среди гражданского населения им необходима лучшая видимость.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени.

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