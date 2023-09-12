О нас

США одобрили перевод 6 млрд долларов в рамках обмена пленными с Ираном

США одобрили перевод 6 млрд долларов в рамках обмена пленными с Ираном Соединенные Штаты приостановили санкции, чтобы разрешить перевод иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар в обмен на обмен пленными с Ираном.
Другие страны
12 сентября 2023 г. 06:38
США одобрили перевод 6 млрд долларов в рамках обмена пленными с Ираном

Соединенные Штаты приостановили санкции, чтобы разрешить перевод иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар в обмен на обмен пленными с Ираном.

Как сообщает Report, это стало ясно из документов, полученных Reuters.

10 августа были обнародованы основные положения американо-иранской сделки, согласно которой 5 задержанным Ираном гражданам США было разрешено покинуть страну в обмен на перевод средств и освобождение 5 иранцев, задержанных в США.

Согласно документу Госдепартамента, госсекретарь Энтони Блинкен пришел к выводу, что отмена санкций отвечает интересам национальной безопасности США.

Документ, направленный в комитеты Конгресса США, знаменует собой первый случай, когда правительство США официально признало освобождение пяти иранцев, удерживаемых в Соединенных Штатах, в рамках соглашения об освобождении пяти американцев.

"Чтобы облегчить их освобождение, Соединенные Штаты обязались освободить пятерых иранских граждан, которые в настоящее время содержатся под стражей в Соединенных Штатах, и разрешить перевод примерно 6 миллиардов долларов иранских средств, хранящихся на закрытых счетах [в Республике Корея], на закрытые счета в Катаре, где средства используются только для гуманитарной торговли".

В документе говорится, что перевод средств принесет Тегерану лишь "ограниченную выгоду", поскольку средства можно будет использовать только для гуманитарной торговли.

Передача 6 миллиардов долларов и обмен пленными могут состояться на следующей неделе, по словам восьми иранцев и других источников, знакомых с ходом переговоров.

Приостановление санкций распространяется на некоторые финансовые учреждения, находящиеся под основной юрисдикцией Германии, Ирландии, Катара, Южной Кореи и Швейцарии. Они смогут участвовать в сделках с Национальной иранской нефтяной компанией, Центральным банком Ирана и другими иранскими финансовыми институтами, находящимися под санкциями США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ İranla əsir mübadiləsi çərçivəsində 6 milyard dolların transferini təsdiqləyib

Самое важное

На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
На улучшение обеспечения населения в Исмаиллинском районе питьевой водой выделено 12 млн манатов
11 сентября 2023 г. 18:32
МО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
ФотоМО: Незаконные армянские формирования пытались совершить теракт с использованием собаки-камикадзе
11 сентября 2023 г. 17:20
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Аргентины
11 сентября 2023 г. 16:22
Президент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля
11 сентября 2023 г. 11:45
Вынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
ФотоВынужденная переселенка: Мы верим, что вернемся в Ханкенди
9 сентября 2023 г. 14:54
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
Министр обороны: Провокации со стороны Армении и незаконных армянских вооруженных формирований участились
9 сентября 2023 г. 14:32
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
МИД: Армения скапливает технику для очередной военной авантюры
8 сентября 2023 г. 18:04
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
Состоялся брифинг для представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса
8 сентября 2023 г. 17:37
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
МО: Предотвращена попытка провокации незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении 
8 сентября 2023 г. 15:51
Обеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП Лачын
ФотоОбеспечен свободный проезд лиц армянского происхождения через ППП "Лачын"
8 сентября 2023 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi