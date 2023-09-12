США одобрили перевод 6 млрд долларов в рамках обмена пленными с Ираном

Соединенные Штаты приостановили санкции, чтобы разрешить перевод иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар в обмен на обмен пленными с Ираном.

Соединенные Штаты приостановили санкции, чтобы разрешить перевод иранских средств на сумму 6 миллиардов долларов из Южной Кореи в Катар в обмен на обмен пленными с Ираном.

Как сообщает Report, это стало ясно из документов, полученных Reuters .

10 августа были обнародованы основные положения американо-иранской сделки, согласно которой 5 задержанным Ираном гражданам США было разрешено покинуть страну в обмен на перевод средств и освобождение 5 иранцев, задержанных в США.

Согласно документу Госдепартамента, госсекретарь Энтони Блинкен пришел к выводу, что отмена санкций отвечает интересам национальной безопасности США.

Документ, направленный в комитеты Конгресса США, знаменует собой первый случай, когда правительство США официально признало освобождение пяти иранцев, удерживаемых в Соединенных Штатах, в рамках соглашения об освобождении пяти американцев.

"Чтобы облегчить их освобождение, Соединенные Штаты обязались освободить пятерых иранских граждан, которые в настоящее время содержатся под стражей в Соединенных Штатах, и разрешить перевод примерно 6 миллиардов долларов иранских средств, хранящихся на закрытых счетах [в Республике Корея], на закрытые счета в Катаре, где средства используются только для гуманитарной торговли".

В документе говорится, что перевод средств принесет Тегерану лишь "ограниченную выгоду", поскольку средства можно будет использовать только для гуманитарной торговли.

Передача 6 миллиардов долларов и обмен пленными могут состояться на следующей неделе, по словам восьми иранцев и других источников, знакомых с ходом переговоров.

Приостановление санкций распространяется на некоторые финансовые учреждения, находящиеся под основной юрисдикцией Германии, Ирландии, Катара, Южной Кореи и Швейцарии. Они смогут участвовать в сделках с Национальной иранской нефтяной компанией, Центральным банком Ирана и другими иранскими финансовыми институтами, находящимися под санкциями США.