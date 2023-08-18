США одобрили передачу Украине F-16 Данией и Нидерландами

США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами истребителей F-16 Украине.
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По его сведениям, страны направят истребители Киеву после того, как завершится обучение украинских пилотов управлению F-16. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландам письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает этот шаг.
"Я пишу это, чтобы от лица Соединенных Штатов выразить полную поддержку как передаче истребителей F-16 Украине, так и обучению украинских пилотов квалифицированными инструкторами", - говорится в письме Блинкена, копия которого оказалась у Reuters.
По мнению американского госсекретаря, одобрение запросов на поставку третьими странами позволит Украине воспользоваться новыми возможностями, как только "первая группа пилотов завершит свое обучение".