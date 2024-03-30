США одобрили новую поставку вооружений Израилю

Администрация президента США Джо Байдена в минувшие несколько дней одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения по поводу наземной операции в городе Рафах на юге секторе Газа.

Администрация президента США Джо Байдена в минувшие несколько дней одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения по поводу наземной операции в городе Рафах на юге секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post (WP).

По его сведениям, новый пакет вооружений включает более 1,8 тыс. авиабомб MK84 и 500 бомб MK82. Кроме того, США одобрили передачу Израилю 25 истребителей F-35 и двигателей к ним на сумму свыше $2,5 млрд.

Газета подчеркивает, что очередные поставки вооружений Израилю со стороны США свидетельствует о том, что несмотря на разногласия между администрацией Байдена и правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу возможной операции в Рафахе, Вашингтон не рассматривают военную помощь в качестве инструмента влияния на политику еврейского государства.

"Мы продолжаем поддерживать Израиль в его праве на самооборону", - приводит издание неназванного представителя Белого дома. По его словам, выставление Израилю условий для предоставления военной помощи "не соответствует политике" США.