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США одобрили новую поставку вооружений Израилю

США одобрили новую поставку вооружений Израилю Администрация президента США Джо Байдена в минувшие несколько дней одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения по поводу наземной операции в городе Рафах на юге секторе Газа.
Другие страны
30 марта 2024 г. 04:28
США одобрили новую поставку вооружений Израилю

Администрация президента США Джо Байдена в минувшие несколько дней одобрила передачу Израилю авиабомб и истребителей на несколько миллиардов долларов, несмотря на опасения по поводу наземной операции в городе Рафах на юге секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post (WP).

По его сведениям, новый пакет вооружений включает более 1,8 тыс. авиабомб MK84 и 500 бомб MK82. Кроме того, США одобрили передачу Израилю 25 истребителей F-35 и двигателей к ним на сумму свыше $2,5 млрд.

Газета подчеркивает, что очередные поставки вооружений Израилю со стороны США свидетельствует о том, что несмотря на разногласия между администрацией Байдена и правительством премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по поводу возможной операции в Рафахе, Вашингтон не рассматривают военную помощь в качестве инструмента влияния на политику еврейского государства.

"Мы продолжаем поддерживать Израиль в его праве на самооборону", - приводит издание неназванного представителя Белого дома. По его словам, выставление Израилю условий для предоставления военной помощи "не соответствует политике" США.

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