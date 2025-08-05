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США одобрили многомиллионную сделку по продаже Украине оборудования для гаубиц M777

США одобрили многомиллионную сделку по продаже Украине оборудования для гаубиц M777 Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн.
Другие страны
5 августа 2025 г. 23:48
США одобрили многомиллионную сделку по продаже Украине оборудования для гаубиц M777

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Украину услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пенгатона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

"Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июля США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн. В пакет войдут запчасти, модернизация техники, обучение персонала и логистическая поддержка. Поставки осуществляются в рамках реализации ранее заключенных договоров.

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