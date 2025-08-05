США одобрили многомиллионную сделку по продаже Украине оборудования для гаубиц M777

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн.

Государственный департамент США одобрил продажу Украине оборудования, услуг по ремонту и материально-техническому обеспечению гаубиц M777 на сумму примерно $104 млн.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Пентагон.

Кроме того, Госдеп одобрил возможную продажу Украину услуг по транспортировке и консолидации. По данным Пенгатона, сумма сделки может составить примерно $99,5 млн.

"Предлагаемые поставки поддержат цели внешней политики и интересы национальной безопасности США, повысив способность Украины к самообороне и проведению региональных миссий по обеспечению стабильности", — говорится в сообщении.

Напомним, что 24 июля США утвердили контракт на поставку оборудования и сервисного обслуживания систем ПВО для Украины на сумму $180 млн. В пакет войдут запчасти, модернизация техники, обучение персонала и логистическая поддержка. Поставки осуществляются в рамках реализации ранее заключенных договоров.