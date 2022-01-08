США одобрили добровольную эвакуацию сотрудников генконсульства в Алматы

Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алматы.

Госдепартамент разрешил отъезд по желанию части персонала и всем членам семей американских сотрудников генерального консульства США в Алматы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится в сообщении Госдепа.

Ведомство также рекомендовало согражданам отказаться от поездок в Казахстан из-за беспорядков и распространения коронавируса.

В сообщении говорится, что общенациональные волнения, начавшиеся 2 января, привели к масштабным разрушениям инфраструктуры и правительственных зданий в Алматы, "задержаниям, ранениям и/или гибели значительного числа протестующих и сотрудников сил безопасности".

"Госдепартамент одобрил отъезд по желанию американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алматы, не задействованных в решении критически важных задач, и членов семей всех американских госслужащих - сотрудников генерального консульства в Алматы ", - сообщил госдепартамент.