США оценят возможность передачи Южной Корее контроля над ее войсками в военное время

Республика Корея и США планируют провести военные учения для оценки возможностей южнокорейского командования осуществлять оперативный контроль над своими войсками в военное время.

Об этом сообщил во вторник Штаб объединенного командования вооруженными силами Южной Кореи и США, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его данным, учения по определению оперативных возможностей южнокорейских войск пройдут впервые. Они намечены на август одновременно с совместными командно-штабными учениями.

Отмечается, что успешное проведение этой проверки обеспечит беспрепятственную реализацию к 2022 году плана передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время. Если стороны придут к выводу о необходимости усиления южнокорейских вооруженных сил, то передача может быть перенесена на более поздний срок.

После Корейской войны 1950-53 годов Южная Корея передала право управления своими войсками США для защиты страны от угрозы вторжения со стороны КНДР. Право командования войсками в мирное время было возвращено Сеулу в 1994 году, однако право оперативного управления во время вооруженного конфликта до сих пор остается у Вашингтона.