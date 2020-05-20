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США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом

США оценили ущерб миру от действий Китая в связи с коронавирусом

Вклад Китая в борьбу с распространением нового коронавируса должен составлять более 9 трлн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду заявил на брифинге госсекретарь США Майкл Помпео.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожный, если сравнить с той ценой, которую из-за них заплатил мир, - сказал он. - В эту цену входят 90 тыс. жизней американцев, более 36 млн американцев, лишившихся работы, начиная с марта, и 300 тыс. смертей во всем мире. [Вклад Китая] должен быть более 9 трлн долларов США, согласно нашим подсчетам".

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