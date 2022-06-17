США оценили эффективность санкций против России

Соединенные Штаты придерживаются своей стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной.

Соединенные Штаты придерживаются своей стратегии санкционного давления на Россию и считают ее эффективной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Мы по-прежнему придерживаемся нашей стратегии. Эта стратегия не только предполагает финансовые санкции, но и меры экспортного контроля, которые в ближайшее время и еще в большей степени в долгосрочной перспективе посадят на голодный паек российскую промышленную и технологическую базу для оборонного, космического, иных критических и стратегических секторов", - сказал Прайс.

В качестве подтверждения этой позиции он привел заявление Банка России о том, что российская экономика уже не будет той, какой была до 24 февраля.

При этом он отметил, что Соединенные Штаты вывели из-под действия ограничительных мер сельскохозяйственную продукцию и удобрения, а также продолжают делать "все возможное для минимизации" издержек для США и других государств.