США обязались выделить Украине $3,4 млрд бюджетной помощи

Администрация Соединенных Штатов взяла на себя обязательство выделить Украине бюджетную помощь на сумму $3,4 млрд, истратив тем самым оставшиеся средства, которые выделил Конгресс США на поддержку Киева.

Администрация Соединенных Штатов взяла на себя обязательство выделить Украине бюджетную помощь на сумму $3,4 млрд, истратив тем самым оставшиеся средства, которые выделил Конгресс США на поддержку Киева.

Как передает Report, об этом сообщила в письменном заявлении американский министр финансов Джанет Йеллен.

"В координации с Агентством США по международному развитию и Госдепартаментом эта помощь в размере $3,4 млрд знаменует собой заключительное выделение средств, ассигнованных в соответствии с двухпартийным законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины от 2024 года. Наша прямая бюджетная поддержка по-прежнему обусловлена проведением реформ, связанных с укреплением правоохранительных органов, повышением прозрачности и эффективности государственных учреждений, а также усилением антикоррупционных правил и процедур", - сказала министр.