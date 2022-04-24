О нас
Аудио новости

США объявят новую поддержку Украине в ближайшее время

США объявят новую поддержку Украине в ближайшее время Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе.
Другие страны
24 апреля 2022 г. 22:32
США объявят новую поддержку Украине в ближайшее время

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на CNN, информацию подтвердил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

"Мы объявляем о поставках, что является модным словом для обозначения вещей, которые мы предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы практически ежедневно, а если не каждый день, то еженедельно, и мы будем иметь больше информации об этом на следующей неделе", - заявил Файнер.

В то же время он отметил, что сейчас США рассматривают "дополнительные шаги", когда речь идет о наказании Кремля из-за начала войны против Украины.

"Я думаю, мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает на территории Украины", - отметил представитель Белого дома.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
Советник главы офиса президента Украины: Война будет более разрушительной, но недолгой
20 апреля 2022 г. 21:11
Названы причины подорожания помидоров в стране
Названы причины подорожания помидоров в стране
20 апреля 2022 г. 17:40
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
ФАО поддержит восстановление заповедника в Зангиланском районе в 2023 году
19 апреля 2022 г. 17:18
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
Глава военной администрации о последней обстановке в Харькове
19 апреля 2022 г. 13:34
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
В Милли Меджлис поступил отчет Счетной палаты за 2021 год
19 апреля 2022 г. 12:54
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi