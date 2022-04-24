США объявят новую поддержку Украине в ближайшее время

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе.

Соединенные Штаты Америки готовятся объявить о новой поддержке Украине уже на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на CNN , информацию подтвердил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер.

"Мы объявляем о поставках, что является модным словом для обозначения вещей, которые мы предоставляем украинцам для обеспечения их борьбы практически ежедневно, а если не каждый день, то еженедельно, и мы будем иметь больше информации об этом на следующей неделе", - заявил Файнер.

В то же время он отметил, что сейчас США рассматривают "дополнительные шаги", когда речь идет о наказании Кремля из-за начала войны против Украины.

"Я думаю, мы ясно дали понять, что рассматриваем этот вопрос, как и целый ряд других дополнительных шагов, которые мы могли бы сделать, чтобы привлечь Россию к ответственности за преступления, которые она совершает на территории Украины", - отметил представитель Белого дома.