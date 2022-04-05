США объявят на этой неделе о новых экономических санкциях против России

Власти США намерены на этой неделе объявить о новых экономических санкциях в отношении РФ, Вашингтон координируют такие шаги с союзниками в Европе.

Власти США намерены на этой неделе объявить о новых экономических санкциях в отношении РФ, Вашингтон координируют такие шаги с союзниками в Европе.

Как передает Report, об этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге в Белом доме.

"Вы можете ожидать объявлений о дальнейших санкциях на этой неделе. И мы координируемся с нашими союзниками и партнерами по поводу конкретных параметров. На этой неделе мы объявим о дополнительных элементах экономического давления", - сказал он.

Салливан добавил, что американские власти активно работают с европейскими союзниками над ужесточением санкций против РФ. "Информация из Бучи, похоже, дает дополнительные доказательства случаев совершения военных преступлений. Президент США Джо Байден сказал, что мы будем работать с мировым сообществом над обеспечением полной ответственности за эти преступления. Также активно работаем с европейскими союзниками над дальнейшими санкциями, чтобы усилить давление и увеличить издержки для президента РФ Владимира Путина и РФ", - сказал он.