США объявили вознаграждение в $15 млн за информацию о российских хакерах-вымогателях

Соединенные Штаты обещают вознаграждение до 15 миллионов долларов США за информацию о российской группе хакеров-требователей Conti, обвиняемую во вредных действиях во всем мире.

Соединенные Штаты обещают вознаграждение до 15 миллионов долларов США за информацию о российской группе хакеров-требователей Conti, обвиняемую во вредоносных действиях во всем мире.

Как передает Report со ссылкой на издание "Украинская правда", об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Прайс заявил, что по подсчетам ФБР более 1000 жертв заплатили вымогателям Conti более 150 миллионов долларов.

"Предлагая это вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою преданность защите потенциальных жертв программ-потребителей во всем мире от киберпреступников", – сказал он.

Вознаграждение составляет 10 миллионов долларов за идентификацию или информацию о местонахождении лидеров группы и 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту любого вступившего в сговор с Conti.