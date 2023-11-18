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США объявили иракское ополчение и его лидера террористами

США объявили иракское ополчение и его лидера террористами Государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.
Другие страны
18 ноября 2023 г. 02:44
США объявили иракское ополчение и его лидера террористами

Государственный департамент США объявил действующую в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи международными террористами.

Как передает Report, об этом сообщил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Такое решение последовало за участившимися обстрелами американских войск и баз в Сирии и Ираке. США возлагают ответственность за атаки в регионе на союзников Ирана.

"Госдепартамент сегодня объявляет "Катаиб Сайид аш-Шухада" и ее генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами", - заявил Блинкен.

По его словам, деятельность данной группировки представляет угрозу для жизней военнослужащих США в Ираке и Сирии, а также их союзников по коалиции против ИГИЛ.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İraqın silahlı qruplaşmasını və liderini terrorçu elan edib

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