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США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk

США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.
Другие страны
10 апреля 2024 г. 03:12
США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Как передает Report со ссылкой на AP, США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - говорится в меморандуме Госдепа.

Подчеркивается, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya “Hawk” ZRK üçün ehtiyat hissələrinin təcili satışına icazə verib

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