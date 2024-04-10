США объявили об экстренной продаже Украине запчастей для систем ПВО Hawk

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Как передает Report со ссылкой на AP, США объявили об этом шаге во вторник, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.

"Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил", - говорится в меморандуме Госдепа.

Подчеркивается, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.