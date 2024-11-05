США объявили о планах продажи Южной Корее четырех самолетов РЭБ на $4,92 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Республике Корея четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 и сопутствующего оборудования на $4,92 млрд.
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В рамках договоренностей с Сеулом предусмотрены передача реактивных двигателей CFM56, систем глобального позиционирования, радиостанций и цифровых приемников радиолокационного предупреждения, датчиков предупреждения о ракетной атаке, транспондеров и обучение личного состава, предоставление запчастей, техобслуживание.
По версии Госдепартамента и Пентагона, продажа "улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам". Американские власти утверждают, что сделки "не изменят базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документе, в результате продаж "не будет оказано негативное влияние на боеготовность американской системы обороны".
Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с законодательством США выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.