США объявили о планах продажи Южной Корее четырех самолетов РЭБ на $4,92 млрд

Соединенные Штаты договорились о продаже Республике Корея четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 и сопутствующего оборудования на $4,92 млрд.

Соединенные Штаты договорились о продаже Республике Корея четырех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-7 и сопутствующего оборудования на $4,92 млрд.

Как передает Report , об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между вооруженными силами США и других государств, оказание финансового и технического содействия партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В рамках договоренностей с Сеулом предусмотрены передача реактивных двигателей CFM56, систем глобального позиционирования, радиостанций и цифровых приемников радиолокационного предупреждения, датчиков предупреждения о ракетной атаке, транспондеров и обучение личного состава, предоставление запчастей, техобслуживание.

По версии Госдепартамента и Пентагона, продажа "улучшит способность Республики Корея противостоять текущим и будущим угрозам". Американские власти утверждают, что сделки "не изменят базовый военный баланс" в регионе. Как отмечается в документе, в результате продаж "не будет оказано негативное влияние на боеготовность американской системы обороны".

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с законодательством США выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Вашингтонская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.