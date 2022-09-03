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США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд

США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд Соединенные Штаты объявили о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.
Другие страны
3 сентября 2022 г. 06:52
США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд

Соединенные Штаты объявили о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Первый контракт на 665,4 млн долларов направлен на предоставление оборудования и логистической поддержки для радилокационных станций Тайваня. Второй контракт предусматривает предоставление 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II, сопутствующей техники (блоки управления наведением, запчасти, и др.) на 355 млн долларов, а третий контракт - 100 тактических ракет "воздух - воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II, сопутствующей техники на 85,6 млн долларов.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Tayvana 1,1 milyard dollarlıq silah satacaq

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