США объявили о планах продажи Тайваню вооружений на $1,1 млрд

Соединенные Штаты объявили о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.

Соединенные Штаты объявили о трех контрактах на 1,1 млрд долларов на продажу Тайваню вооружений и предоставление технических услуг.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Первый контракт на 665,4 млн долларов направлен на предоставление оборудования и логистической поддержки для радилокационных станций Тайваня. Второй контракт предусматривает предоставление 60 противокорабельных ракет AGM-84L Harpoon Block II и четырех ракет ATM-84L-1 Harpoon Block II, сопутствующей техники (блоки управления наведением, запчасти, и др.) на 355 млн долларов, а третий контракт - 100 тактических ракет "воздух - воздух" AIM-9X Block II Sidewinder, четырех тактических блоков наведения AIM-9X Block II, сопутствующей техники на 85,6 млн долларов.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение новых соглашений и их возможное блокирование.