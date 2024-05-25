США объявили о планах продажи Бразилии вертолетов UH-60M на $950 млн

Соединенные Штаты договорились о продаже Бразилии 12 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования на $950 млн.
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Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.
По данным американских властей, сначала будет "приобретена основная военная техника на сумму $450 млн, а затем прочее оборудование и услуги на сумму до $500 млн".
В рамках договоренностей с Бразилией предусмотрена среди прочего передача 34 двигателей T700-GE-701D (24 установленных, 10 запасных), 28 встроенных систем глобального позиционирования EAGLE-M с инерциальной навигацией EGI (24 установленных, 4 запасных), 24 радиосистемы AN/ARC-231A.