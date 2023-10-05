О нас

США объявили о планах поставки Испании ЗРК Patriot на $2,8 млрд

США объявили о планах поставки Испании ЗРК Patriot на $2,8 млрд Соединенные Штаты намерены поставить Испании зенитно-ракетные комплексы Patriot Configuration-3+ на общую сумму порядка $2,8 млрд.
Другие страны
5 октября 2023 г. 03:17
США объявили о планах поставки Испании ЗРК Patriot на $2,8 млрд

Соединенные Штаты намерены поставить Испании зенитно-ракетные комплексы Patriot Configuration-3+ на общую сумму порядка $2,8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между Вооруженными силами (ВС) США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

В распространенном письменном заявлении ведомства отмечается, что разрешение на выполнение нынешних договоренностей с Испанией, которое в соответствии с национальным законодательством выдает Госдепартамент США, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США, которая должна дать окончательное согласие на реализацию новой оружейной сделки, теперь есть 30 дней на ее изучение. Практически все контракты такого рода с ближайшими зарубежными союзниками и партнерами Вашингтона получают одобрение Конгресса.

Согласно изложенной Министерством обороны США информации, речь идет о планах поставки 51 ракеты, 24 пусковых установок, 4 радиолокационных станций AN/MPQ-65, 4 станций AN/MSQ-132 и другого оборудования.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
Создается рабочая группа по туризму между Азербайджаном и Израилем
29 сентября 2023 г. 10:02
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
Президент: Сепаратизму на наших землях положен конец, это – показатель нашей сильной политической воли
29 сентября 2023 г. 17:01
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
Председатель Госагентства: Количество включенных в пакет ОМС медуслуг достигло 3 315
28 сентября 2023 г. 12:04
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
Чехия намерена выкупить газотранспортную систему страны у иностранцев
28 сентября 2023 г. 13:56
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
Ливанская полиция пресекла армянскую провокацию у посольства Азербайджана
28 сентября 2023 г. 22:02
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
Полиция Чехии задержала белорусский автофургон с 33 нелегальными беженцами
30 сентября 2023 г. 00:51
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi