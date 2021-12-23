США объявили о новых исключениях из санкционного режима в отношении Афганистана

Министерство финансов США в целях содействия доставке гуманитарной помощи жителям Афганистана представило три новые генеральные лицензии, которые предполагают ряд исключений из-под американских санкций в отношении радикального движения "Талибан".

Министерство финансов США в целях содействия доставке гуманитарной помощи жителям Афганистана представило три новые генеральные лицензии, которые предполагают ряд исключений из-под американских санкций в отношении радикального движения "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

"США являются крупнейшим поставщиком гуманитарной помощи в Афганистан. Мы привержены поддержке жителей Афганистана, поэтому Минфин предпринимает эти дополнительные шаги для облегчения (процесса предоставления) помощи", - сообщил заместитель министра финансов США, слова которого приводятся в заявлении ведомства.

Две из упомянутых лицензий разрешают должностным лицам США и ряда международных организаций, таких как ООН, осуществление транзакций с участием представителей движения "Талибан" и террористической группировки "Сеть Хаккани", если эти операции проводятся в рамках официальной деятельности Вашингтона или соответствующих международных структур. Третья лицензия предусматривает исключения из-под санкций для неправительственных организаций, занимающихся гуманитарными проектами в Афганистане. "Данные генеральные лицензии не разрешают осуществление финансовых переводов талибам или "Сети Хаккани", кроме как с целью уплаты налогов, сборов, таможенных пошлин, покупки или получения разрешений или оплаты коммунальных услуг, связанных с определенной (гуманитарной) деятельностью", - подчеркнули в Минфине.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя действия Минфина, заявил, что Вашингтон "неустанно работает с международным сообществом над обеспечением потоков гуманитарной помощи и другой необходимой поддержки жителям Афганистана". "Мы продолжим поддерживать усилия наших партнеров по расширению помощи и оказанию необходимого содействия в этот момент особой нужды... Хотя санкции США в отношении талибов остаются в силе, Управление по контролю за иностранными активами Минфина США предоставило широкие полномочия, которые гарантируют, что неправительственные и международные организации, а также правительство США могут продолжать предоставлять помощь и критически важную поддержку наиболее уязвимым афганцам... Кроме того, США в рамках (международной программы) COVAX дополнительно предоставят жителям Афганистана миллион доз вакцин от COVID-19, в результате общее число (предоставленных афганцам) доз (вакцин) составит 4,3 млн", - говорится в письменном заявлении дипломата.

По словам Блинкена, лицензии Минфина США соответствуют принятой ранее в среду СБ ООН резолюции, которая разрешает выделять деньги из замороженных финансовых активов для оказания гуманитарной помощи Афганистану. "Санкции ООН являются важным инструментом реагирования на угрозы и нарушение прав человека, но мы должны обеспечивать, чтобы эти санкции не препятствовали доставке срочно необходимой помощи афганскому народу", - подчеркнул госсекретарь США.