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США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине Артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны войдут в новый пакет американской военной помощи Украине.
Другие страны
3 июля 2024 г. 22:25
США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS и комплексов противовоздушной обороны войдут в новый пакет американской военной помощи Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга.

По ее словам, это является седьмым пакетом помощи по безопасности, который Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

Данный пакет также включает новое финансирование, которое Министерство обороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак со стороны России, говорится в сообщении.

Согласно информации, пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей Украины.

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