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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн Соединенные Штаты Америки объявили о новом и последнем пакете помощи при администрации президента США Джо Байдене.
Другие страны
9 января 2025 г. 15:39
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о новом и последнем пакете помощи Украине при администрации президента США Джо Байдене.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Германии, что сумма помощи составит $500 млн. В пакет помощи войдут дополнительные ракеты для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование для истребителей F-16 и артиллерийские снаряды.

"Здесь, в Рамштайне, я снова полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности, а также построить более справедливый и достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться", - отметил Остин.

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Версия на английском языке Biden administration announces its final military aid package for Ukraine before leaving office
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya 500 milyon dollarlıq yeni hərbi yardım paketini elan edib

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