США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн

Соединенные Штаты Америки объявили о новом и последнем пакете помощи при администрации президента США Джо Байдене.

Соединенные Штаты Америки объявили о новом и последнем пакете помощи Украине при администрации президента США Джо Байдене.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в Германии, что сумма помощи составит $500 млн. В пакет помощи войдут дополнительные ракеты для украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), ракеты класса "воздух-воздух", а также оборудование для истребителей F-16 и артиллерийские снаряды.

"Здесь, в Рамштайне, я снова полон решимости сделать все возможное, чтобы помочь Украине жить в условиях свободы и безопасности, а также построить более справедливый и достойный мир. И наша совместная работа должна продолжаться", - отметил Остин.