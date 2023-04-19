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США объявили новый пакет военной помощи Украине

США объявили новый пакет военной помощи Украине Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.
Другие страны
19 апреля 2023 г. 22:51
США объявили новый пакет военной помощи Украине

Белый дом объявил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов.

Как передает Report, об этом говорится в сообщениях Белого дома и Министерства обороны США.

В новый пакет помощи США входят дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые комплексы AT-4, противотанковые мины и подрывные боеприпасы для обезвреживания препятствий.

Кроме того, помощь содержит более девяти миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, четыре автомобиля материально-технического обеспечения, высокоточные авиационные боеприпасы, испытательное и диагностическое оборудование для технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для охраны портов и гаваней и запасные части и другое полевое оборудование.

Пакет военной помощи выделен в рамках президентской Инициативы по сокращению вооружений, которая позволяет лидеру США в чрезвычайных ситуациях передавать оружие из американских запасов.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", - подчеркивают в Пентагоне.

Последний пакет военной помощи на общую сумму 2,6 миллиарда долларов Соединенные Штаты объявляли в начале апреля.

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