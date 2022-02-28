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США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата.
Другие страны
28 февраля 2022 г. 23:37
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на пресс-конференции постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны, - указал Небензя. - Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули (страну) к 7 марта". Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.

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