США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата.
США объявили 12 российских дипломатов при ООН персонами нон грата, им предписано покинуть страну до 7 марта.
"Я только что получил информацию о том, что власти США приняли очередные враждебные меры по отношению к российской миссии при ООН, грубо нарушив свои обязательства как принимающей стороны, - указал Небензя. - Они объявили 12 человек из числа сотрудников представительства России персонами нон грата и потребовали, чтобы они покинули (страну) к 7 марта". Постпред РФ пояснил, что речь идет о дипломатических работниках.